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Холостяк татарской эстрады Акбулат рассказал о предложении возлюбленной
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30-летний сын народных артистов Татарстана Зайнап Фархетдиновой и Зуфара Билалова — певец Булат, выступающий под псевдонимом Акбулат, объявил о женитьбе.
Трогательное предложение руки и сердца своей возлюбленной артист сделал в Объединенных Арабских Эмиратах, по которым они сейчас путешествуют.
«В моей жизни начинается новая глава», — цитирует артиста телеканал «ТНВ».
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