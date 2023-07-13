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Общество 13 июля 2023 17:15

Холостяк татарской эстрады Акбулат рассказал о предложении возлюбленной

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30-летний сын народных артистов Татарстана Зайнап Фархетдиновой и Зуфара Билалова — певец Булат, выступающий под псевдонимом Акбулат, объявил о женитьбе.

Трогательное предложение руки и сердца своей возлюбленной артист сделал в Объединенных Арабских Эмиратах, по которым они сейчас путешествуют.

«В моей жизни начинается новая глава», — цитирует артиста телеканал «ТНВ».

#Татарстан #татарская эстрада
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