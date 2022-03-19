Холостяк Александр Гранков: «Мне не важно, примут ли девушку мои друзья и семья»

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Холостяк». Главными героями проекта стали фермер Александр Гранков и бизнесмен Димаш Адилет. Интрига двойного «Холостяка» сохранялась до конца первой серии. Первым с участницами знакомился Александр Гранков. О том, как он попал в шоу, что ценит в девушках и каким видит свое будущее, – в интервью «Татар-информу».

Александр Гранков

Фото: телеканал ТНТ

«Участие в шоу – настоящий подарок»

– Александр, почему вы решили принять участие в шоу? Помните, когда и как появилась эта мысль?

– Участию в «Холостяке» в какой-то степени способствовало случайное знакомство с кастинг-менеджером проекта. Она приехала на мою ферму с моей хорошей подругой в качестве фотографа. После того как мы познакомились и пообщались, кастинг-менеджер в шутку сказала, что я мог бы подойти на роль главного героя. Но несмотря на то, что все воспринималось как шутка, я очень серьезно к этому отнесся, с трепетом. И мне, конечно, хотелось попробовать. Просто все сложилось очень удачно для меня, участие в проекте стало большим подарком.

– Вы смотрели предыдущие сезоны? Как-то готовились к съемкам?

– Я смотрел выборочно некоторые серии «Холостяка» с Тимати. Первые две серии полностью, потом фрагментами. У сезона было большое освещение в СМИ, он был мне интересен, так как о нем все говорили. К съемкам в проекте я особо не готовился.

– Как вы отнеслись к тому, что Холостяков теперь двое? Как складываются отношения с партнером по площадке?

– Я вообще не знал, что в этом сезоне будет два главных героя. Хотя на кастинге редактор ненавязчиво намекнула: «А с чего ты решил, что девушки будут бороться за тебя?» О том, что нас будет двое, я не знал ровно до того момента, пока Димаш не приехал на съемочную площадку в Мексику. Когда его увидел, воспринял эту информацию легко и позитивно, несмотря на то что у меня был очень насыщенный день и я чувствовал себя уставшим. Наш первый разговор состоялся в очень дружеской манере, словно это была не первая встреча, а мы друг друга давно знаем. Это задало тон нашему дальнейшему общению. Оно всегда отличалось легкостью. Мы жили в одном отеле, но если кому-то из нас хотелось побыть одному, он мог это сделать. Иногда мы вместе завтракали, иногда играли в теннис, все складывалось гармонично.

– Соперничество между вами было?

– Понятное дело, когда дело доходило до каких-то соревнований, то включался вполне спортивный интерес без каких-либо ссор. В целом по сезону было больше интеллектуальных, креативных и творческих соревнований, нежели спортивных.

«Моя девушка не должна соответствовать каким-то стандартам»

– Главная цель на проекте?

– Цель появилась еще до проекта. Мы часто обсуждали в компании с друзьями эту тему, и я всегда говорил, что мне хочется, чтобы мои следующие отношения были на более серьезном уровне. Для меня это не только движение в сторону семьи. Это, скорее, комплекс событий, в котором семья – одна из логичных ступеней развития. Смысл начинать отношения, если ты не рассматриваешь девушку как жену и мать своих будущих детей? И я мечтал встретить человека, уже нашедшего себя. То есть мне нужна девушка, которая уже сформировалась как личность, у которой есть какое-то дело, увлечение или серьезные предпосылки, чтобы это дело начать. Я часто вижу девчонок с невероятной жизненной энергией, целеустремленностью. Они меня цепляют. А есть люди совершенно пустые… Ты проводишь час с таким человеком и понимаешь, что от него хочется сбежать, потому что тебя начинает засасывать в эту пустоту, в эту трату времени. Так вот, для меня шоу «Холостяк» – место, где я могу быть сконцентрирован на поиске девушки, которая мне подойдет. Думаю, что в таких обстоятельствах у меня гораздо больше шансов, чем в моей обычной повседневной жизни. Да и условия – теплая страна, путешествия, много девушек, взаимоотношения, интриги. Ты отключаешь голову и можешь просто слушать свои чувства.

– Расскажите, пожалуйста, каких девушек вы предпочитаете? На что обратите внимание в первую очередь?

– Конечно, я обращу внимание на ухоженность, как и многие парни. Мне очень важен внутренний стиль у девушки, ее мировоззрение. Не обязательно, чтобы она соответствовала каким-то стандартам, но внешний образ должен быть гармоничным.

– Важно ли для вас, чтобы выбор невесты одобрили близкие и друзья?

– Друзья никогда после первой встречи не скажут тебе, что они думают о твоей девушке. Друзья на то и друзья – они понимают, что если ты эту девушку привел, значит, у вас уже есть какая-то история взаимоотношений. Они не будут рубить на корню и отговаривать тебя, даже если не согласны с твоим выбором и знают что-то об этом человеке. Они будут тактичны в этом вопросе. Я был и на стороне друзей, и на стороне того, кто приводил девушку, которая никому не нравилась.

Но вообще твоя девушка не должна нравиться твоим родным или друзьям. Это ты ее выбираешь, тебе с ней строить отношения и жить. Лично мне не важно, примут девушку друзья или родственники.

«Ферма – это место, где отдыхаешь и душой, и телом»

– Это редкая удача для человека, если его хобби становится профессией… Ваш ли это случай? Когда и как вы увлеклись лошадьми?

– Знаете, есть выражение: «Найди работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня». Это про меня. Увлечение лошадьми в детстве мне навязал мой отец. Через страх и боль я учился ездить верхом на лошадях. Мы ездили сначала на какие-то конюшенки, потом появилось место, где мы могли кататься уже на своих лошадях. Потом ферма, но к тому моменту я сильно отдалился от этого увлечения. Вернулся к нему с началом пандемии и просто начал жить в новых реалиях, стал использовать ограничения в свою пользу. И так сложилось, что теперь у меня есть пространство, которое интересно и мне, и другим людям. Это спокойное место, где я отдыхаю душой и телом. Тут я отказался от планов переехать в другую страну. Ферма оказалась востребована у посетителей, наше дело набирало обороты. Часто я сам провожу экскурсии, прогулки и тренировки для гостей. Чувствую себя на своем месте и при деле. Люди ощущают, что здесь без меня чего-то не хватает…

– Где вы учились после школы и пригодились ли полученные знания в управлении фермой?

– Я окончил бакалавриат и магистратуру МГУ на факультете «Государственное право». Там нас обучили управлению. Возможно, сейчас я управляю не в таких масштабах, как нас учили, но мои знания помогают и в местном администрировании. Затем поступал в английский университет на факультет управления умными городами: хотел заниматься этим на территории нашей страны. Но все изменилось и пока отодвинулось на неопределенный срок. Сейчас хочу заниматься лишь тем, чем занимаюсь.

– Ваша ферма семейная? Как распределяются обязанности?

– Наша ферма для тех, кто хочет провести время в месте, где много развлечений, животных и природы. При этом у нас нет ощущения парка. Так как история эта семейная, то занимаемся мы ею всей семьей. Каждый из нас готов выполнить любую работу. Если, например, ты увидел сломанную табуретку или кучу навоза, взял, убрал и идешь дальше – заниматься своими делами.

– Есть ли наемные сотрудники? Сколько их?

– Иногда из поселка к нам приходят ребята, которых я знаю больше 20 лет, и помогают, если я и брат не успеваем. Мы не ищем специально людей на нашу ферму, нам помогают только все свои. Это принцип нашего дела. Из наемных работников – только уборщица и конюх. Пожалуй, все.

– Сколько лошадей в конюшне? Расскажите о них.

– Всего 11. В том числе 4 – арендаторские: ими владеем не мы, а другие люди. Они тренируют животных, ухаживают за ними. Три лошади наши и еще четыре – моих друзей. Это так называемый «коньшеринг». То есть друзья отдают лошадей нам; мы заботимся о животных, содержим их и используем, когда требуется. При этом владельцы могут приехать к своим лошадям в любое время.

«Близкие люди останутся со мной даже спустя много лет»

– Как отреагировали близкие и сотрудники на ваше решение принять участие в «Холостяке»?

– Я сообщил им о съемках по возвращении из Мексики на нашу ферму. А до этого момента никто ни о чем не догадывался. У нас не было никакого разговора, мы ничего не обсуждали. Не то чтобы я хотел сохранить это в секрете, просто немного стеснялся повышенного внимания со стороны семьи. Но отреагировали они абсолютно нормально. Мама, конечно, заинтересовалась, брат и папа поздравили, начали задавать вопросы о съемках. Все восприняли эту информацию как само собой разумеющуюся. Те же, кого это удивило, потом сразу говорили, что мне очень подходит роль холостяка.

– Есть ли у вас другие хобби, кроме лошадей? Ищете ли вы новые увлечения для себя?

– Увлечений у меня достаточно много. Из фундаментальных – это спорт. Начиная от простых физических активностей, походов и заканчивая теннисом, футболом, баскетболом. Также люблю путешествия, в которых сочетаю комфортный отдых с дауншифтингом. Нравится изучать иностранные языки, я этому открыт, пусть и не сильно продвинулся. Люблю испанский, французский, учил немецкий, но разговорные навыки здесь надо улучшать; общаюсь на английском. Люблю рисовать, хотя это случается редко. Наслаждаюсь хорошей музыкой: хожу на классические концерты – мне нравится их атмосфера.

– Чего вы никогда не сможете простить и почему?

– Предательство, которое произошло в прошлом и утаивалось, но стало явью. Все остальное простить можно. Жить с человеком, нарушившим твои принципы, не кажется осуществимым. Никто не способен отмотать время назад. Остается только сожалеть о счастливых моментах, которые были «до».

– Каким вы видите себя через 10 лет?

– Я не заглядываю так далеко вперед. Мне исполнится 37 лет, это серьезный возраст. Полагаю, что буду иметь более широкий круг общения, у меня будет разносторонняя жизнь с внушительным перечнем обязанностей. К тому времени появится семья, возрастет ответственность за родителей. Но полагаю, что те люди, которые со мной сейчас и которые по-настоящему мне близки, останутся рядом и через 10 лет. Все остальное предположить невозможно. Я просто каждый день пытаюсь стать лучше, делаю свое дело и стараюсь меньше болтать.

Смотрите новый сезон шоу «Холостяк» по субботам в 21.30 на ТНТ.