«Холодный зал» и «Ханская инсталокация»: в Казани появилась новая достопримечательность

Фото: Владимир Васильев

В Казани появилась новая достопримечательность — магазин, он же музей «100DAL» компании «Татспиртпром». О «фишках» нового пространства, которое туристам и жителям Казани стоит включить в список мест, обязательных для посещения, — в материале ИА «Татар-информ».

Фото: © Владимир Васильев

Казылык, мед, сувениры и экспериментальный бар

Новая туристическая точка открылась в центре города на улице Пушкина, 23. Двухэтажное здание разделили на несколько зон, в которых посетителей ожидают сюрпризы.

На первом этаже расположились торговые залы, где представлена продукция компании «Татспиртпром». Витрины украшают тюбетейки, единый ансамбль с ними составляют манекены в национальных костюмах.

Фото: © Владимир Васильев

Здесь же — большой ассортимент продукции, которую производят татарстанские предприятия — как крупные, так и фермеры. Туристы могут купить в качестве сувенира из Казани (а жители города — к обеденному столу) традиционные для татарской кухни продукты: вяленого гуся, казылык, мед, сыр, который варится местными производителями, и разнообразные чаи с травами.

На втором этаже гостей ожидает «холодная комната». Температура в ней — всего 8 градусов. И именно в таких условиях раскрываются вкусовые и органолептические характеристики напитков, которые предложат посетителям. А чтобы гости не замерзли, их укутают в теплые жилеты на меху, сшитые по музейным образцам старинной татарской одежды.

Фото: © Владимир Васильев

Для дружеских встреч подойдет камерный и теплый бар. Рядом дегустационный зал — здесь можно поэкспериментировать и попробовать необычную продукцию холдинга.

Очевидно, что музей станет и популярной инсталокацией — местом, где будут делать красивые и колоритные фото, чтобы делиться ими в социальных сетях. Для этого в заведении создана «ханская» фотозона.

Фото: © Владимир Васильев

Стоит отметить, что дизайн пространства современный — помещение выдержано в стиле лофт, который дополняется элементами этники — предметами татарской культуры.

«Наша задача — познакомить гостей с историей предприятия»

«Татспиртпром» таким образом отчасти возрождает и промышленный туризм. Пока туристы не могут попасть на заводы компании из-за коронавирусных ограничений, они могут узнать о компании и традициях производства в «100DAL».

Кстати, название выбрано не случайно: dal — это мера, которая исторически используется в виноделии, так обозначают объем в 10 литров.

Фото: © Владимир Васильев

«Для нас открытие площадки — знаковое событие, ведь в этом году компании „Татспиртпром” исполняется 25 лет. И наша главная задача — не только в продвижении собственной продукции, но и в том, чтобы познакомить наших гостей с историей предприятия», — рассказал на церемонии открытия генеральный директор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов.

Фото: © Владимир Васильев

Казань — один из самых привлекательных для туристов городов России, только в прошлом году столицу Татарстана посетили более 2 млн путешественников. Туристы без проблем смогут добраться до магазина-музея — он расположен в самом центре города. В радиусе километра есть крупный торговый центр, несколько отелей, две станции метро, театры, туристические точки, парки и набережные.

Фото: © Владимир Васильев

«Место выбрано уникальное, в том числе по историческим меркам. Да и в самом магазине-музее много исторического — и тюбетейки, и национальные костюмы. Всё это наша культура. И татарского народа, и российского. Одно удовольствие находиться здесь», — поделился впечатлениями руководитель Госинспекции РТ по обеспечению госконтроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей Жаудат Ахметханов.

«Место с дружественной атмосферой»

Кроме покупок и дегустаций, туристы и жители города смогут принять участие в увлекательной экскурсии о традициях застолья.

Фото: © Владимир Васильев

«Хотел бы поблагодарить компанию „Татспиртпром” за создание такого прекрасного туристического места. Она не просто построила магазин, а тщательно проработала концепцию пространства. Уверен, что новое место подарит нашим туристам новые незабываемые впечатления», — отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«100DAL» — это также территория общения, где будут проводиться тематические встречи. Планируется также сотрудничать с креативными сообществами города и запустить совместные проекты, проводить мастер-классы и кофе брейки.

Фото: © Владимир Васильев

«Для нас открытие магазина-музея — событие и знаменательное, и долгожданное. В этот дом вложена вся наша душа. Мы хотели создать место с дружественной атмосферой, и, кажется, у нас это получилось. Также этот магазин дает возможность покупателям приобретать продукцию напрямую от производителей по приемлемым ценам», — сообщила директор магазина «100 DAL» Карина Какабадзе.

Создатели новой достопримечательности уверены, что посетители впечатлятся новым пространством на 100%.