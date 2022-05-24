«Холодный май обеспечил запоздалое лето»: ученые КФУ о причинах погодных аномалий

Град и снег, аномальные холода нарушили планы татарстанцев на дачный отдых в мае. Гидромет республики регулярно публиковал предупреждения о заморозках. Из-за капризов погоды птицы позднее выводят птенцов, деревья медленнее распускают листья, позже зацвела черемуха. Когда отступят холода и каким будет лето, выяснил корреспондент «Татар-информа».

«Такого холодного мая не было 74 года»

По словам профессора КФУ, доктора географических наук Юрия Переведенцева, дождливая и холодная погода сохранится до конца месяца.

Юрий Переведенцев: «Такого холодного мая не было 74 года. Сейчас в норме должно быть около 15 градусов тепла, а на деле среднесуточная температура на 7-8 градусов ниже нормы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Такого холодного мая не было 74 года. Сейчас в норме должно быть около 15 градусов тепла, а на деле среднесуточная температура на 7-8 градусов ниже нормы. Такая холодная погода в городе сохранится в ближайшие дни. До конца мая мы находимся в холодной области», – констатировал профессор КФУ.

Почему в Татарстане так холодно и когда наконец-то потеплеет? Юрий Переведенцев отметил, что погода может измениться ближе к концу недели – в эти дни ожидается переломный момент.

«Мы находимся под влиянием циклона, в его ложбине, центр его находится севернее нас. Его месторасположение обеспечивает заход к нам холодного северного воздуха. А западнее нас погода антициклональная. Этот огромнейший циклон стоит у нас полмесяца. Когда он заполнится, у нас будет более высокое давление. Мы надеемся на антициклон», – добавил Переведенцев.

По прогнозу Гидромета РФ, в субботу, 28 мая, днем в Казани ожидается 18 градусов тепла. 29 мая в дневные часы воздух в городе прогреется до 17 градусов. Выходные будут теплыми и солнечными.

Аномальные осадки продлятся до конца мая

До конца мая еще целая неделя, а на Казань уже обрушились осадки, на 20% превышающие месячную норму. И дожди не прекратятся, считает заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев.

«Уже на город обрушилось 42,8 мм, что на 20% выше нормы. А месяц еще не закончился, на этой неделе прогнозируются сильные дожди», – сказал он.

До конца мая еще целая неделя, а на Казань уже обрушились осадки, на 20% превышающие месячную норму Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По прогнозу Гидромета РФ, сильный дождь в городе начнется со среды на четверг и продолжится в дневные часы 26 мая. Также кратковременные дожди в Казани прогнозируются все дни, вплоть до субботы.

Как уже отмечалось, май выдался не только дождливым, но и необычайно холодным. Так, минувшей ночью столбик термометра в Казани опускался до отметки в 1,6 градуса. Предыдущий холодный рекорд в этот день в городе был поставлен в 1989 году и составил 0,7 градуса.

«Если смотреть декадные температуры, то они ниже нормы. В первую декаду температура в Казани была на уровне 10,3 градуса, что ниже средних многолетних значений на 2,1 градуса. Средняя температура во вторую декаду составила 10,5 градуса, что ниже средних многолетних значений на 3,1 градуса», – пояснил Дмитреев.

В норме средняя температура в третью декаду в столице Татарстана составляет 15,1 градуса. Войдет ли этот май в историю как самый холодный, покажет конец месяца.

Отметим, что предыдущий холодный май в Казани со среднемесячной температурой в 9,6 градуса был в 1999 году. Среднемесячная температура в последний весенний месяц в 8,7 градуса отмечена в 1969 году, 8,6 градуса – в 1945 году. Рекордно холодным май со среднемесячной температурой в 8,2 градуса был в Казани в 1941 году.

В Башкирии, Чувашии и Марий Эл выпал снег

В конце прошлой недели в Татарстане резко похолодало и выпал град со снегом. А как обстоят дела с погодой в соседних регионах? Оказывается, погодные условия там не менее экстремальные. Жители соседней Башкирии 21 мая сняли на видео выпавший снег. Автор ролика утверждает, что запись была сделана в Белорецком районе республики. На кадрах видно, что в населенном пункте прошел сильный снегопад – снегом покрыто все вокруг. Автор видео утверждает, что такой метели не было даже зимой.



Снегопад и град в конце прошлой недели накрыли некоторые населенные пункты Чувашии. Согласно сообщениям в местных СМИ, сначала в Канаше выпал град размером с горошину, а на следующий день на город обрушился снегопад. Осадки шли, не переставая, около получаса. Дороги, машины, крыши домов – все накрыло белым одеялом.

Снегопад сняли на видео 5 мая жители Татарстана и соседнего региона – Марий Эл. Видео было сделано в Арском и Атнинском районах нашей республики, а также в поселке Параньга в Марий Эл. Кроме того, выпадение снега наблюдали в Казани, Набережных Челнах и Елабуге. Повторно «майская зима» вернулась в Марийскую республику в середине месяца.

«Последние дни очень прохладные. Сегодня 22 мая, и у нас в поселке Старожильск временами идет снег. Такая холодная погода в этот период была в 2017 году. Позднее выпадение снега, 18-20 мая, мы наблюдали у себя в поселке в начале этого века. Сегодняшний снег в поселке Старожильск пока самый поздний в этом веке», – написал в соцсетях старший научный сотрудник заповедника «Большая Кокшага» Геннадий Богданов.

Из-за холодов деревья медленно распускают листья

Эколог из Марий Эл сообщил, что в этом году из-за прохладной погоды деревья и кустарники очень медленно распускают листья. Они к концу декады так и не достигли своих истинных размеров. У осины и дуба только-только появились мелкие листья.

«Первую цветущую кисть черемухи в лесу Марий Эл видели 16 мая, а цвести она начала только 19 мая» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Из птиц, наверно, только скворцы, врановые и некоторые дрозды вывели птенцов. При солнце летали бабочки, мошки. Комары к концу декады так и не появились. Прилетевшим ласточкам, стрижам было трудно найти себе корм для пропитания. В эту декаду обильно плодоносили весенние грибы. Только в конце декады начали появляться сморчки обыкновенные», – отметил эколог на своей странице.

По словам Богданова, первую цветущую кисть черемухи в лесу Марий Эл видели 16 мая, а цвести она начала только 19 мая. К концу декады плодоносила мать-и-мачеха, отцвела медуница неясная, набрала полный цвет чина весенняя. Местами начала цвести купальница европейская. Эксперт также отметил, что в этом году большой урожай весенних грибов.

«Климатическое лето в Казань придет с опозданием»

После продолжительных холодов все с нетерпением ждут теплых дней. Когда же к нам придет лето и каким оно будет? По мнению Юрия Переведенцева, климатическое лето в Казань в этом году не торопится. В прошлом году лето было ранним, многие в конце мая загорали и даже открыли купальный сезон. В этом году ситуация иная, купальники в скором времени точно не пригодятся.

«По климатическим меркам 26-30 мая должен состояться среднесуточный переход через 15 градусов к летним температурам. Однако фактически этого не произойдет, приход лета в этом году затягивается» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По климатическим меркам 26-30 мая должен состояться среднесуточный переход через 15 градусов к летним температурам. Однако фактически этого не произойдет, приход лета в этом году затягивается. Согласно предварительному прогнозу, 26 мая среднесуточная температура будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Холодный и дождливый май обеспечил запоздалый приход лета», – сказал профессор КФУ.

Спикер пояснил, что сейчас мы находимся под влиянием Арктики, но это не может продолжаться вечно. Циркуляция может измениться, и тогда придет блокирующий антициклон. Юрий Переведенцев напомнил, что, по прогнозу Гидромета РФ, температура в июне в Казани будет в пределах климатической нормы, а в июле – вновь ниже нормы.