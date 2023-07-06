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Холероподобные бактерии нашли в реке Ростовской области
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ростовской обнаружили в реке Темерник холероподобную микрофлору. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В результате мониторинга выделена типичная для этого времени холероподобная микрофлора в реке Темерник на территории Ростова-на-Дону», – указано в сообщении.
Отмечается, что в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище введены ограничения. В водоемах запретили купаться, ловить рыбу и использовать воду для хозяйственных нужд. Эти меры будут действовать до завершения лабораторных исследований.
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