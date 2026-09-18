Хоккеисты «Реактора» всей командой пришли на голосование в Нижнекамске

Игроки и тренерский штаб хоккейного клуба «Реактор» вместе пришли на избирательный участок в Нижнекамске. В голосовании также принял участие главный тренер команды Ильнар Мисбахов.

«Ребята положительно к этому отнеслись. Считаю, что участие в выборах – это важная часть жизни каждого гражданина. Мы собрались всей командой, проголосовали, настроение отличное. Тем более после вчерашней победы – все на позитиве», – отметил тренер.

Капитан «Реактора» Михаил Андреев также рассказал, почему считает важным прийти на выборы.

«Это наше будущее, будущее нашей страны и наших детей. Поэтому важно сделать свой выбор», – сказал он.

Несколько игроков впервые воспользовались правом голоса: Артем Березин, Анвар Валиев, Кирилл Столяров, Всеволод Фавричников и Дамир Шаяхметов.