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Хоккеисты-мусульмане и МЦСиС проведут коллективный ифтар для многодетных семей
Защитник ХК ЦСКА Ярослав Дыбленко, вратарь, обладатель Кубка Гагарина (2018) в составе «Ак Барса» Эмиль Гарипов, хоккеист ХК «Трактор» Альберт Яруллин и Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) «Халяль» при ДУМ РФ проведут ифтар для многодетных семей. Вечернее разговение организуют 5 апреля, сообщает пресс-служба МЦСиС.
«2024-й в России объявлен Годом семьи. Как сказал Президент России Владимир Путин, семья — это не просто основа государства и общества, это духовное явление и основа нравственности. Поэтому наша акция приурочена для укрепления семьи», — отметили организаторы.
В ифтаре также поучаствуют Артем Донсков и Ислам Халилов, которые вывели в безопасное место зрителей из «Крокус Сити холла», когда 22 марта на ТЦ напали террористы.
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