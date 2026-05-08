Хоккеисты «Авангарда» выехали из Ярославля в сторону Москвы на автобусе

Игроки и тренеры «Авангарда», более суток находившиеся в Ярославле после седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3:4 ОТ), выехали в сторону Москвы на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Выехали из Ярославля в сторону Москвы. В дороге смотрим «Особенности национальной охоты», — говорится в сообщении. Ярославский аэропорт в Туношне временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотников.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с «Ак Барсом». Первый матч серии состоится 11 мая в Ярославле.