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Хоккеисты «Ак Барса» в видеоролике напомнили татарстанцам о необходимости соблюдения ПДД
В Единый день безопасности дорожного движения хоккеисты клуба «Ак Барс» напомнили татарстанцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Видеозапись с обращением спортсменов опубликовала республиканская Госавтоинспекция.
«При переходе дороги убедитесь в безопасности. Если вы с ребенком – возьмите его за руки», – напомнил защитник «Ак Барса» Артемий Князев. В свою очередь Альберт Яруллин добавил, что перевозить детей необходимо в специальных детских креслах. Вратарь Амир Мифтахов напомнил татарстанцам о необходимости соблюдения скоростного режима.
«„Ак Барс” присоединяется к неделе безопасности дорожного движения. Дорога – это не гоночный трек и не хоккейная площадка. Взрослые, будьте положительным примером для своих детей», – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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