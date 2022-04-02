Хоккеисты «Ак Барса» в любительском футбольном матче проиграли команде блогеров «Амкал»

Хоккеисты «Ак Барса» с разгромным счетом (1:5) проиграли в футбольном матче команде блогеров «Амкал». Игра состоялась на стадионе «Рубин» в Казани.

Матч прошёл в формате двух таймов по 35 минут.

Счет на 10-й минуте матча открыли барсы усилиями Даниила Журавлёва. Дальше забивали только гости, которые отметились пятью безответными голами.

В составе «Ак Барса» участие в матче приняли Данис Зарипов, Кирилл Адамчук, Дмитрий Юдин, Эмиль Галиаскаров, Даниил Журавлев, Александр Бурмистров, Кристиан Хенкель, Артем Лукоянов, Никита Лямкин и Олег Кузьмин.

Стоит отметить, что «Амкал» приехал в Казань уже во второй раз. Ранее футбольные блогеры приезжали в столицу Татарстана в октябре прошлого года и одержали две победы в играх против команды фанатов «Рубина» и команды тренеров «Рубина».

Товарищеский матч

«Ак Барс» — «Амкал» — 1:5 (1:1)