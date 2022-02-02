Хоккеисты «Ак Барса» сыграли в следж-хоккей с детской командой

Игроки казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин и Даниил Журавлёв сыграли с командой «Ак Барс Следж» для детей с ограниченными возможностями. Хоккеисты впервые сели в спортивные сани, провели полноценную тренировку и матч.

«Я не ожидал, что это так сложно. Выглядит легко – три опоры и едешь, а на самом деле работает всё тело, нужен не только баланс», – заявил Юдин.

Отметим, что детская команда по следж-хоккею существует в Казани второй год. Направление «Ак Барс Следж» создано в 2020 году, сегодня в него входят 4 команды для детей с особенностями физического и ментального развития.