Хоккеисты «Ак Барса» сегодня сыграют с «Трактором» в Челябинске

Фото: официальный портал хк "Ак Барс"

«Ак Барс» 6 ноября проведет в Челябинске матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора». Встреча начнется в 17:00.

«Ак Барс» идет четвертым на «Востоке»: казанцы набрали 24 очка в 24 играх при разнице шайб 52:56. Выездная серия началась для них с поражения в Новосибирске (1:3), единственную шайбу забросил Григорий Денисенко. Лучшие бомбардиры «барсов» – Кирилл Семенов и Григорий Денисенко (по 17 очков, 7+10).

«Трактор» занимает последнее место в таблице «Востока»: у команды Скотта Гордона 21 очко после 22 матчей при разнице шайб 45:54. В последней игре регулярки челябинцы дома обыграли «Барыс» (2:1) – шайбы забросили Нэйтан Легаре и Андрей Светлаков, команда прервала трехматчевую серию без побед. Лучший бомбардир «Трактора» – защитник Григорий Дронов (18 очков, 4+14, в 22 матчах), лучший снайпер – Нэйтан Легаре (8 шайб).

В чемпионатах КХЛ команды провели между собой 83 матча: 31 раз выигрывал «Трактор» (4 – в овертайме, 5 – по буллитам), 52 раза побеждал «Ак Барс» (11 – в овертайме, 5 – по буллитам), разница шайб 169:231 в пользу казанцев. В сезонной серии ведет клуб из Челябинска – 1–2 (2:1, 2:3, 1:3).

В пяти последних играх в Челябинске «Ак Барс» чередует победы и поражения: 4 февраля казанцы уступили 0:4, 1 марта взяли реванш (1:0), в плей-офф 27 марта проиграли (2:3), через день были сильнее (3:2 ОТ), а в сезоне 2026/27 уступили на Урале (1:3).

«Ак Барс» занимает четвертое место в лиге по эффективности игры в меньшинстве (86,8%), «Трактор» – пятый (85,9%). При этом «Трактор» хуже всех реализует броски на домашнем льду: 18 шайб за 388 бросков (4,64%).