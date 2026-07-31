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На главную ТИ-Спорт 31 июля 2026 12:06

Хоккеисты «Ак Барса» прошли медосмотр - все здоровы

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Хоккеисты «Ак Барса» прошли медосмотр - все здоровы
Фото: ak-bars.ru

Игроки хоккейной команды «Ак Барс» прошли медосмотр, сообщает пресс-служба казанского клуба. Завтра игроки приступят к тренировкам на льду и земле.

Первый контрольный матч казанцы проведут против «Нефтяника» в Альметьевске, он состоится 6 августа, после чего команда продолжит тренироваться в Казани.

14 августа «Ак Барс» проведет единственный домашний матч предсезонки: команда Анвара Гатиятулина примет «Нефтехимик», а затем продолжит тренировочный процесс на клубной базе. 20 августа в Москве состоится контрольный матч с «Динамо», а с 27 по 30 августа команда выступит в столице на Кубке мэра Москвы.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2026/27 для «Ак Барса» стартует 5 сентября игрой на «Татнефть Арене» против «Сибири».

#ХК Ак барс #хоккей #Казань
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