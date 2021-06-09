Хоккеисты «Ак Барс-Динамо» начали тренировочный процесс в Казани

Игроки казанского клуба по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» приступили к подготовке к новому сезону. Хоккеисты начали тренироваться под руководством главного тренера Александра Епифанова и его помощников Сергея Харитонова и Александра Косынчука.

Накануне на стадионе «Ракета» состоялось первое рабочее собрание казанского хоккейного клуба в новом игровом сезоне. На встрече были представлены новички команды.

На данный момент комплектация команды практически завершена, сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс-Динамо».