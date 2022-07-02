Хоккеисту сборной России грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва

Голкиперу сборной России по хоккею Ивану Федотову грозит до двух лет лишения свободы по статье за уклонение от призыва на военную службу. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией.

«По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего Ивана Федотова, занимается представитель ФХР. Несмотря на то, что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить ст. 328 УК РФ», – заявил источник.

Стоит отметить, что статьёй 328 УК РФ установлена ответственность за уклонение от призыва на военную службу, а также уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы.

Накануне Федотов был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата за уклонение от воинской службы.

Напомним, в минувшем сезоне хоккеист в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, после чего подписал контракт с клубом НХЛ. Кроме того, он был основным голкипером сборной России на Олимпийских играх в Пекине.