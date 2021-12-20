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Спорт
20 декабря 2021  10:49
Артур Халилуллов

Хоккеистов НХЛ могут не пустить на Олимпиаду в Пекине

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Игроки НХЛ могут не поехать на Олимпийские игры в Пекине по решению руководства лиги. Сегодня администрация НХЛ выступила с заявлением, что изменения в календаре регулярного чемпионата, связанные с пандемией коронавируса, могут стать причиной отказа от участия хоккеистов НХЛ в китайской Олимпиаде.

«Учитывая нарушение расписания регулярного чемпионата НХЛ из-за недавних событий, связанных с коронавирусом, а также неопределенность, вызванную продолжающейся пандемией, НХЛ и НХЛПА активно обсуждают вопрос об участии игроков в Олимпийских играх 2022 года в Пекине и рассчитывают объявить окончательное решение в ближайшие дни», – заявляет пресс-служба НХЛ.

Ранее сообщалось, об участившихся случаях заболеваний коронавирусом в НХЛ. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни. Это обусловлено крайней датой отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафных санкций МОК в отношении лиги. Срок истекает 10 января 2021 года.

#НХЛ #хоккей #олимпиада в Пекине
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