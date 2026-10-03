Хоккеистка из Татарстана стала самым ценным игроком турнира «Хрустальная тиара»

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Межрегиональный турнир по хоккею среди девушек «Хрустальная тиара» прошел в Кирово-Чепецке Кировской области. Самым ценным игроком соревнований признали представительницу Татарстана Лию Зяббарову, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В течение трех игровых дней за призовые места боролись команды из семи регионов Приволжского федерального округа. По итогам группового этапа определились участники финальных матчей.

В игре за третье место встретились сборные Саратовской области и Татарстана. Победу одержала команда республики.

Первое место заняли хоккеистки из Башкирии, которые обыграли в финале команду Нижегородской области со счетом 2:0. Матч проходил в упорной борьбе: первую шайбу забросили в конце второго периода, а в третьем башкирские спортсменки закрепили преимущество вторым голом.

В день завершения турнира состоялась церемония награждения. Победителям и призерам вручили кубки, грамоты, медали и ценные призы. Организаторы также отметили лучших игроков и тренера соревнований.

Лучшим вратарем признали Варвару Шпотину из Башкирии, лучшим защитником – Анну Харинову из Нижегородской области, лучшим нападающим – Анастасию Меркушенко из Кировской области. Звание самого ценного игрока получила Лия Зяббарова из Татарстана. Лучшим тренером стал Сергей Горшенин из Саратовской области.

Для участниц подготовили и культурно-познавательную программу. Помимо матчей, хоккеистки проверили свои знания в спортивном квизе, посетили игру клуба «Олимпия», выступающего во Всероссийской хоккейной лиге, и познакомились с достопримечательностями Кирово-Чепецка.

Турнир проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Соревнования организовали в рамках работы по поддержке детского и юношеского хоккея в ПФО.

Организаторами выступили министерство спорта Кировской области и федерация хоккея Кировской области. Партнерами стали НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе» и АНО «Центр поддержки и развития хоккея с шайбой г. Кирово-Чепецка».