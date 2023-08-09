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Спорт 9 августа 2023 21:17

Хоккеиста Даниса Зарипова включили в Книгу почета Казани

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Хоккеиста Даниса Зарипова включили в Книгу почета Казани
Фото: ak-bars.ru

Хоккеист Данис Зарипов пополнил список почетных жителей Казани. Об этом во время официальной части прощального матча бывшего капитана «Ак Барса» сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Для меня большая честь от имени столицы, болельщиков Казани вручить тебе почётное звание быть в Зале славы, Книге почёта Казани. Спасибо, Данис», – объявил Метшин, вручив после этого хоккеисту специальный сертификат.

В Книгу почета Казани включаются фамилии граждан, названия предприятий, организаций и различных объединений, которые внесли весомый вклад в развитие, популяризацию и росту благосостояния города и республики.

Ранее в этот список были добавлены волейбольные клубы «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс», а также бегунья Елена Мигунова.

#Данис Зарипов #Ильсур Метшин
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