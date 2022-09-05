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Спорт
5 сентября 2022  11:32

Хоккеист «Салавата Юлаева» получил пять лет условно за попытку уклониться от армии

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Ленинский районный суд Уфы приговорил бывшего хоккеиста «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что свою вину хоккеист уже признал. Изначально обвинение запросило для него штраф в размере 3 млн руб.

Сулейманов и его адвокат сообщили журналистам, что не будут обжаловать приговор.

Напомним, в апреле 2022 года правоохранители выявили преступную схему, в которой узнали, что несколько экс-хоккеистов «Салавата» сумели уклониться от военного призыва. Хоккеистам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

#хоккей #хк салават юлаев
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