Хоккеист Малкин «чуть не заплакал» после хэт-трика в матче с «Флоридой»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что был близок к слезам, когда болельщики начали скандировать его прозвище после хет-трика и достижения отметки в 1400 очков за клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз», сообщает РИА Новости.

В ночь на воскресенье «Питтсбург» на домашней арене обыграл «Флориду» со счетом 9:4. Малкин оформил три гола и отдал результативную передачу. После третьей шайбы зрители начали скандировать «Джино» и бросать кепки на лед.

Хоккеист отметил, что это потрясающее достижение, а игра за одну команду значит очень многое. Ему нравится выступать в «Питтсбурге» вместе с Кросби, Летангом и Карлссоном, а текущий состав он назвал отличным. Спортсмен добавил, что команда играла с полной самоотдачей.

Он не хочет останавливаться и намерен дойти до следующей отметки в 1500 очков.

По словам Малкина, он чуть не заплакал после скандирований фанатов, что для него очень важно. Он давно не делал хет-трик и уже не помнит, когда это было в последний раз. Нападающий поблагодарил за поддержку себя и всей команды..

Малкин, признанный первой звездой встречи, набрал 1403 очка (532 гола и 871 передача) за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. В истории клуба он присоединился к Сидни Кросби и Марио Лемье как к единственным игрокам, достигшим этой отметки. Кроме того, россиянин стал 23-м игроком в истории лиги и вторым россиянином после Александра Овечкина, кому удалось преодолеть рубеж в 1400 очков.

Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для него 20-м в карьере в НХЛ и последним по действующему контракту с «Питтсбургом».