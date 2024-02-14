Хоккеист Данис Зарипов провёл зарядку для волонтёров штаба Путина в Казани

В Казани в Республиканском избирательном штабе кандидата на должность Президента России Владимира Путина прошел интерактивный мастер-класс «За спорт! За здоровый образ жизни!». Спортивное мероприятие объединило любителей активного образа жизни всех возрастов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зарядку для актива штаба провели доверенное лицо Владимира Путина, заслуженный мастер спорта России, пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира по хоккею с шайбой — Данис Зарипов и член инициативной группы избирателей Ольга Павлова.

Данис Зарипов рассказал, что покажет комплекс лёгких упражнений утренней разминки профессионального хоккеиста. Метод тренировки, по его словам, задействует все группы мышц, которые подходит для всех вне зависимости от возраста и степени подготовки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Бодрая зарядка — это самое правильное начало дня. Спортсмены должны подавать пример всей стране и с активности начинать свой день. Я всегда открыт для подобных мероприятий и, самое главное, подавать пример молодежи. У меня длинная профессиональная карьера и я прекрасно понимаю насколько спорт важен для человеческого организма», — отметил он.

Ольга Павлова подчеркнула, что спорт способствует профилактике заболеваний и укреплению здоровья, а также поддержке физической формы. Помимо этого, участникам события расскажут, какие упражнения можно выполнять в домашних условиях, чтобы поддерживать мышцы тела в тонусе.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня мы хотим зарядиться энергией спорта. Вместе с нами участвуют различные категории граждан — это активисты „Молодой Гвардии“, участники различных марафонов и спортсмены высокого класса. Владимир Владимирович всегда говорил, что спорт является приоритетом государственной политики. Главная задача — развивать массовый и детский спорт», — добавила она.