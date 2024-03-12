Хоккеист Данис Зарипов передал жителям Рубежного форму для занятий спортом

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина из Татарстана Данис Зарипов и заслуженных тренер Российской Федерации по легкой атлетике Ольга Павлова передали жителям Рубежного спортивную форму для волейбольных, футбольных, баскетбольных команд и детскую одежду лично от Даниса Зарипова.

Кроме того, Зарипов встретил в Рубежном полного теску героя одной из самых известных советских комедий – Максима Перепелицу. С мальчиком легендарный капитан «Ак Барса» познакомился во время своего визита в гуманитарный центр нового российского города.

Фото: © «Татар-информ»

От себя лично и свой супруги Данис вручил маме малыша детские обувь и спортивный костюм.

В завершении своего визита в город представители Татарстана посетили один из госпиталей и вручили военным врачам медикаменты.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого