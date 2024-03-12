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Хоккеист Данис Зарипов передал жителям Рубежного форму для занятий спортом
Пятикратный обладатель Кубка Гагарина из Татарстана Данис Зарипов и заслуженных тренер Российской Федерации по легкой атлетике Ольга Павлова передали жителям Рубежного спортивную форму для волейбольных, футбольных, баскетбольных команд и детскую одежду лично от Даниса Зарипова.
Кроме того, Зарипов встретил в Рубежном полного теску героя одной из самых известных советских комедий – Максима Перепелицу. С мальчиком легендарный капитан «Ак Барса» познакомился во время своего визита в гуманитарный центр нового российского города.
От себя лично и свой супруги Данис вручил маме малыша детские обувь и спортивный костюм.
В завершении своего визита в город представители Татарстана посетили один из госпиталей и вручили военным врачам медикаменты.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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