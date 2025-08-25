Хоккеист «Чикаго» отметил возрастные изменения в игре Овечкина

Фото: russianmachineneverbreaks.com

Форвард «Чикаго» и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун объяснил перемены в игре россиянина Александра Овечкина в связи с возрастом.

«Он элитный снайпер, забивает с любой точки. Но, думаю, с возрастом он стал находить больше способов забивать голы. Он лезет на ворота, в грязные зоны. Возможно, раньше он больше полагался на броски с ходу или завершение контратак, но сейчас он находит другие способы забрасывать шайбы, и я не думаю, что мы достаточно отдаём ему должное. Он крупный, тяжёлый парень, но он отлично играет в форчекинге, бьёт соперников и делает всё, что нужно при игре без шайбы, и помогает своим партнёрам по звену», — приводит слова канадца RMNB (англоязычный сайт, посвященный команде НХЛ Washington Capitals и Александру Овечкину).

Отметим, Александр Овечкин является обладателем Кубка Стэнли (2018) и чемпион Мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014). В минувшем сезоне-2024/25 россиянин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки, державшийся 26 лет.