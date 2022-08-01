Хоккейный тренер Ячанов: «90 процентов европейцев не обладают критическим мышлением»

Бывший голкипер «Ак Барса», известный тренер хоккейных вратарей Дмитрий Ячанов в интервью «Татар-информу» жестко раскритиковал решение латвийских властей законодательно запретить своим спортсменам и тренерам работать на территории России.

«Бесы в них какие-то вселились. Думаю, что 90 процентов европейцев не обладают критическим мышлением для того, чтобы оценить факты. Плюс есть СМИ, использующие мозги незащищенных людей в своих целях. Люди не хотят или не могут сделать выводы о происходящем.

Это ужасно, люди принимают этот вал информации за чистую монету, не воспринимая альтернативную информацию. И у меня есть знакомые тренеры из Латвии, которых приглашали работать в Россию, но они отказались. Какой спорт вне политики?! Спорт был, есть и будет политикой, так будет всегда, пока есть противостояние на политическом уровне», - заявил Ячанов нашему корреспонденту.

При этом он заявил, что европейские санкции его не затронули и отметил позитивные моменты в сфере импортозамещения европейских товаров, попавших под санкции.

«Как на меня подействовали санкции? Да никак. Напротив, в процессе импортозамещения появилась масса отечественных производителей, скажем, сыра. У нас в Питере огромный выбор, что выходцы из Италии стали у нас работать, что наши ребята делают отличные вещи! С продуктами точно никаких проблем, упомяну томский хамон, пармезан из Кирово-Чепецка. Все у нас есть!», - считает хоккейный тренер.

Напомним, что Дмитрий Ячанов является чемпионом России 1998 года в составе «Ак Барса». Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с бывшим вратарем казанского клуба.