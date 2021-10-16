Хоккейный «Нефтехимик» вновь проиграл на выезде

В очередном матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» сегодня проиграл в Череповце «Северстали» со счетом 5:6 в овертайме, отыгравшись в основное время со счета 1:5. Ключевыми стали первые три шайбы, пропущенные гостями в дебюте первого периода за четыре с лишним минуты.

Одержав четыре дня назад в Хельсинки первую победу в сезоне на выезде (6:3 с «Йокеритом»), нижнекамцы затем уступили в Риге «Динамо» (3:4). Поэтому сегодняшний матч в Череповце должен был ответить на вопрос, может ли «Нефтехимик» уверенно играть на выезде. Выяснилось, пока нет.

В первом периоде хозяева сразу же послали гостей в нокдаун, трижды отличившись менее чем за пять минут, причем все шайбы череповчане забросили в равных составах. Тотчас следует рокировка в воротах «Нефтехимика» — Ярослав Озолин уселся на скамейку запасных, в игру вошел Франс Туохимаа. В дебюте второго периода Марат Хайруллин возродил интригу, сделав счет 3:1. Но перелома в игре не последовало. Дважды подряд «Северсталь» реализовала численное преимущество — 5:1.

В начале третьего периода Лукаш Клок в большинстве сократил разрыв в счете, 5:2. Уже в равных составах отличился и второй чешский защитник гостей, Рональд Кнот, 5:3. Дальше — больше. За 30 секунд «Нефтехимик» выравнивает ситуацию за счет бросков Евгения Митякина и Хайруллина, 5:5. Но в овертайме «Северсталь» смогла вырвать победу, 6:5.

«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:5 (3:0, 2:1, 0:4). Шайбы забросили: Кодола (2, 28), Няттинен (4, 37), Макеев (7), Лишка (63) — Хайруллин (21, 58), Клок (42), Кнот (54), Митякин (58). Штраф: 12 — 18.

«Нефтехимик»: Озолин (Туохимаа, 7). Березин — Кнот, Хайруллин — Чивилев — Порядин; Сидоров — Клок, Секстон — Митякин — Д.Попов; Пузанов — Семенов, Шафигуллин — Хафизов — Бикмуллин; Барсуков — Глазков, Галимов — Е.Попов — Шутов.

После 18 матчей в активе нижнекамцев стало 15 очков, восьмое место. В следующем туре 19 октября «Нефтехимик» на своем льду примет хабаровский «Амур».