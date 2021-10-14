Хоккейный «Нефтехимик» проиграл в Риге

Нижнекамский «Нефтехимик» в очередном матче чемпионата КХЛ проиграл в Риге местному «Динамо» со счетом 3:4.

Одержав в предыдущем туре первую в чемпионате победу на выезде в Хельсинки над «Йокеритом» (6:3), нижнекамцы прилетели в Ригу с отличным настроением. Но продлить успешную серию на выезде не получилось.

В первом периоде до середины двадцатиминутки на льду шла равная борьба. Но затем Николай Елисеев хорошим броском в ходу вывел «Динамо» вперед, 1:0. А еще через три минуты Рис Скарлет реализовал большинство точным кистевым броском в девятку, 2:0. Лишь за 10 секунд до конца периода Булат Шафигуллин из-за ворот, по-бобровски, затолкал шайбу в сетку, 2:1.

Во втором периоде соперники обменялись голами. Сначала рижане в меньшинстве реализовали выход на одного защитника, 3:1. А затем нижнекамцы сократили разрыв в счете до минимума после броска Марата Хайруллин, 3:2.

В заключительном периоде «Динамо» еще раз использовало выход «два в один», 4:2. На что хорошим броском ответил Ансель Галимов, 4:3. В концовке «Нефтехимик» вшестером с пустыми воротами пошел ва-банк, но уйти от поражения гостям не удалось.

«Динамо» (Рига, Латвия) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Шайбы забросили: Елисеев (10), Скарлет (13), Радил (33), скворцов (53) — Шафигуллин (20), Хайруллин (36), Галимов (55). Штраф: 8-6.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Березин-Кнот, Хайруллин-Гудачек-Порядин; Сидоров-Клок, Секстон-Митякин-Д.Попов; Пузанов-Семенов, Галимов-Барсуков-Е.Попов; Шутов-Глазков, Шафигуллин-Хафизов-Бикмуллин.

После 17 матчей в активе нижнекамцев осталось 14 очков, седьмое место. В следующем туре 16 октября в Череповце «Нефтехимик» встретится с «Северсталью».