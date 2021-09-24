Хоккейный «Нефтехимик» проиграл в овертайме «Спартаку» — 2:3

«Нефтехимик» проиграл в Нижнекамске московскому «Спартаку» — 2:3. При этом нижнекамцам удалось отыграться со счета 0:2 и довести матч до овертайма.

После трех домашних побед «Нефтехимик» лихорадит, и команда чередует победы с поражениями. Так, перед сегодняшней игрой хозяева проиграли дома же «Сочи» (0:1).

Отметим, что сегодня после долгой паузы в состав хозяев вернулись американский форвард Дэн Секстон и чешский нападающий Иржи Гудачек.

Однако, несмотря на азартное и боевое начало, свой первый же момент удалось реализовать именно гостям. Причем отличился Александр Брынцев — экс-представитель «Нефтехимика», 0:1. Вскоре последовали еще два гола — сначала в ворота нижнекамцев, а затем и «Спартака». Однако обе шайбы не были засчитаны: первая была забита из офсайда, во втором эпизоде арбитры усмотрели игру высоко поднятой клюшкой. Броски в створ ворот 4-9.

Во втором периоде москвичи все же удвоили свое преимущество усилиями Ильи Талалуева, 0:2. Точнее, шайба попала в ворота от конька защитника хозяев. Тем не менее концовка периода осталась за нижнекамцами. Сначала в равных составах Рафаэль Бикмуллин с хорошей позиции по центру нанес точный кистевой бросок, 1:2. А потом хозяева использовали первое же удаление москвичей — успешный бросок от синей линии Лукаша Клока, 2:2 — «Нефтехимик» сравнивает счет.

В третьем периоде хоккей был равным, хотя несколько раз нижнекамцы играли в большинстве. В овертайме хозяева получили первое в матче удаление. Отбились, но в конце все равно пропустили — Максим Цыплаков мастерски в касание замкнул прострел на пятачке, 2:3.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1). Шайбы забросили Бикмуллин (35), Клок (39) — Брынцев (9), Талалуев (26), Цыплаков (65). Штраф: 2-8.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Березин-Кнот, Хайруллин-Гудачек-Порядин; Сидоров-Клок, Шафигуллин-Хафизов-Бикмуллин; Глазков-Воробьев, Секстон-Чивилев-Д.Попов; Пузанов, Шутов-Митякин-Галимов.

После девяти матчей в активе нижнекамцев девять очков, седьмое место. В следующем туре 26 сентября «Нефтехимик» примет на своем льду владивостокский «Адмирал».