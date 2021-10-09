Хоккейный «Нефтехимик» проиграл пятый матч подряд

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Автомобилисту» (Екатеринбург) со счетом 2:3. Не выигрывая на выезде, нижнекамцы и дома не побеждали с 26 сентября, поэтому матч с «Автомобилистом» либо продлял черную серию хозяев из четырех поражений подряд, либо возвращал «Нефтехимик» на победную тропу.

В первом периоде нижнекамцы с первых же секунд бросились вперед, чего гости явно ждали. Постепенно игра выровнялась, даже чуть чаще атаковали уральцы, счет бросков в створ ворот тому свидетельство, 8-10. Другое дело, что реализовать свои моменты гостям не удалось, тогда как хозяева свой гол забили в середине периода. Евгений Митякин откликнулся на пятачке на своевременную передачу и в касание отправил шайбу в ворота, 1:0.

Все перевернул второй период. Гости трижды подряд играли в большинстве и с третьего раза его использовали, успев за 19 секунд — издали попал Райан Спунер, голкипер «Нефтехимика» Ярослав Озолин был закрыт игроками и не видел момента броска, 1:1. Еще через 33 секунды впереди был уже «Автомобилист», это Владимир Кузнецов преуспел на добивании, 1:2.

А вскоре после начала третьего периода на табло загорелось 1:3. Примерно так же, как Кузнецов, забил Брукс Мэйсек. Интригу возродил Егор Попов, добив шайбу с пятачка, 2:3. Как ни старались нижнекамцы, им не удалось уйти от пятого поражения подряд.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1).

Шайбы забросили: Митякин (13), Е.Попов (53) — Спунер (36), Кузнецов (37), Мэйсек (47). Штраф: 8-2.

«Нефтехимик»: Озолин. Березин-Кнот, Хайруллин-Гудачек-Порядин; Сидоров-Петрищев, Шафигуллин-Хафизов-Бикмуллин; Пузанов-Глазков, Секстон-Митякин-Д.Попов; Шерстобитов-Барсуков, Галимов-Чивилев-Е.Попов.

После 15 матчей в активе нижнекамцев осталось 12 очков, восьмое место.

В следующем туре 12 октября «Нефтехимик» сыграет в столице Финляндии Хельсинки с «Йокеритом».