Хоккейный «Нефтехимик» прервал серию поражений

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 4:0, трижды забив в большинстве. Победа позволила нижнекамцам прервать серию из двух кряду домашних поражений.

В первом периоде хозяева быстро реализовали первое же удаление в составе гостей, Булат Шафигуллин спокойно замкнул прострел на дальнюю штангу, 1:0. Активный и азартный хоккей демонстрировали обе команды, хотя «Адмирал» ранее проиграл в чемпионате восемь из девяти матчей. В конце периода нижнекамцы на 50 секунд остались втроем против пятерых соперников, но отбились.

В самом начале второго периода, прошло всего 20 секунд, «Нефтехимик» второй раз за вечер использовал численное преимущество. На добивании подсуетился Андрей Чивилев, 2:0. И следующее удаление в составе «Адмирала» нижнекамцы реализовали, идеальный пас на дальнюю штангу замкнул Тимур Хафизов, 3:0. И вновь в конце двадцатиминутки хозяева остались втроем против полной пятерки гостей, уже на минуту с лишним. Удаления следовали одно за другим, на последней минуте уже нижнекамцы впятером играли против троих дальневосточников. Ранее игра шла в формате «три на три».

В третьем периоде открытый хоккей продолжился, да и удаляться соперники не перестали. А забили вновь хозяева: отличился Рафаэль Бикмуллин, бросок с неудобной руки, «лопатой», как говорят хоккеисты — 4:0. Красивая, «стандартная» победа «Нефтехимика».

После десяти матчей в активе нижнекамцев теперь 11 очков, и шестое место. В следующем туре 29 сентября «Нефтехимик» встретится в Минске с местным «Динамо».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Шайбы забросили: Шафигуллин (6), Чивилев (21), Хафизов (30), Бикмуллин (54).

Штраф: 16–18.

«Нефтехимик»: Туохимаа; Березин — Кнот, Хайруллин — Чивилев — Порядин; Сидоров — Клок, Шафигуллин — Хафизов — Бикмуллин; Пузанов — Воробьев, Секстон — Митякин — Д. Попов; Шутов, Беляев — Е. Попов — Галимов.