Хоккейный «Нефтехимик» прервал серию поражений

В очередном матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл сегодня на своем льду подольский «Витязь» со счетом 5:2, трижды забив в большинстве.

Особого настроя хозяевам не требовалось — нижнекамцы проиграли три матча подряд. И теперь в бой были брошены несколько молодых игроков, дебютировавших в КХЛ.

В первом периоде борьба была в целом равной, но в концовке двадцатиминутки подольчане первыми реализовали свой шанс — на добивании отличился Даниэль Одетт, 0:1.

В самом начале второго периода нижнекамцы реализовали большинство, сделал это броском в касание Тимур Хафизов. А в середине периода хорошим кистевым броском Егор Попов вывел «Нефтехимик» вперед, 2:1. Ответная шайба «Витязя» выглядела нелогичной — броски в створ ворот за два периода были впечатляющими, 22–10, но заслуженной. Подвел хозяев чешский защитник Лукаш Клок, получивший пять минут штрафа за толчок на борт. Вот гости и реализовали столь впечатляющее численное преимущество, 2:2.

Решающим стал третий период, в начале которого за 37 секунд сразу две шайбы влетели в ворота «Витязя». Сначала Марат Хайруллин на добивании отличился в большинстве, 3:2. А затем быструю контратаку точным броском завершил Алексей Пузанов, 4:2. Интрига в матче исчезла после того, как Андрей Чивилев вновь реализовал численное преимущество, оказавшись самым проворным на добивании, 5:2.

Таким образом, «Нефтехимик» прервал черную полосу из трех поражений подряд.

После семи матчей в активе нижнекамцев 8 очков и шестое место. В следующем туре 20 сентября на своем льду «Нефтехимик» сыграет с ХК «Сочи».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0).

Шайбы забросили: Хафизов (23), Е. Попов (32), Хайруллин (47), Пузанов (48), Чивилев (51) — Одетт (17), Лещенко (36).

Штраф: 11–16.

«Нефтехимик»: Иванников; Березин — Кнот, Хайруллин — Чивилев — Порядин; Воробьев — Клок, Шафигуллин — Хафизов — Бикмуллин; Петрищев — Сидоров, Галимов — Митякин — Шутов; Кадыров — Пузанов, Д. Попов — Е. Попов — Беляев.