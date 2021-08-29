Хоккейный «Нефтехимик» пополнил ряды тремя новичками

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракты сразу с трем новыми игроками, все соглашения рассчитаны на один год, сообщает клубная пресс-служба.

«Нефтехимик» подписал контракт с 29-летним защитником Иваном Глазковым (рост 190 см, вес 100 кг). Глазков является воспитанником новосибирской «Сибири». В КХЛ Иван имеет в активе 121 матч при 26 (4+22) набранных очках. В прошедшем сезоне он выступал в ВХЛ в составе тольяттинской «Лады».

Стал игроком «Нефтехимика» также 22-летний нападающий Александр Беляев (рост 181 см, вес 85 кг). Беляев перешел в нижнекамскую команду из ижевской «Ижстали», за которую выступал в прошедшем регулярном чемпионате ВХЛ. Всего за карьеру в активе Александра 127 игр в Высшей лиге и 22 (8+14) балла за результативность.

Заключен контракт и с 24-летним центральным форвардом Егором Поповым (рост 185 см, вес 88 кг). Ранее игроки были на просмотровых соглашениях. Попов пришел в «Нефтехимик» из тюменского «Рубина». В прошедшем сезоне Егор был одним из лучших центральных нападающих ВХЛ. На его счету в 62 матча регулярного чемпионата и Кубка Петрова 55 (18+37) очков.

Все трое были в межсезонье на просмотре в «Нефтехимике» и провели разное количество контрольных матчей.

Вполне возможно, что все трое сегодня выйдут на лед казанской «Татнефть Арены» в последнем контрольном матче нижнекамцев против хозяйского «Ак Барса».

2 сентября на своей площадке «Нефтехимик» сыграет первый матч чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунем».