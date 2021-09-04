Хоккейный «Нефтехимик» одержал вторую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ

Во втором туре чемпионата КХЛ нижнекамцы обыграли дома финский «Йокерит» со счетом. 4:2. Любопытно, что половину голов «Нефтехимика» забили Поповы, однофамильцы Данил и Егор.

После уверенной победы позавчера над китайским «Куньлунем» (5:1) сегодня нижнекамцам пришлось сражаться с соперником более высокого класса, финским «Йокеритом».

Первый период в целом прошел в равной борьбе, броски в створ ворот 7-8. Но первое же удаление в составе «Нефтехимика» финны использовали — на добивании отличился Брайан О’Нил, 0:1.

Нижнекамцы отыгрались вскоре после начала второго периода, когда Данила Попов ловко попал по летящей шайбе, 1:1. А вскоре хозяева вышли вперед усилиями Владислава Шутова, первым среагировавшего на отскок шайбы на пятачке, 2:1. Но недолго лидировали нижнекамцы, через три минуты Ииро Пакаринен подставив клюшку, огорчил своего земляка голкипера «Нефтехимика» Франса Туохимаа, 2:2.

Судьба матча решилась в самой концовке. За три минуты до конца Рональд Кнот после эффектного сольного прохода бросил и сам же добил, 3:2. А когда финны сняли вратаря, Егор Попов поразил пустые ворота, 4:2. Вторая подряд победа «Нефтехимика».

9 сентября нижнекамцы примут дома новосибирскую «Сибирь».

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). Шайбы забросили: Д.Попов (23), Шутов (30), Кнот (58), Е.Попов (69) — О’Нил (13), Пакаринен (33). Штраф: 8-10.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Березин-Кнот, Секстон-Гудачек-Шафигуллин; Сидоров-Клок, Хайруллин-Чивилев-Порядин; Воробьев-Глазков, Д.Попов-Хафизов-Бикмуллин; Пузанов-Якупов, Галимов-Е.Попов-Шутов.