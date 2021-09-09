Хоккейный «Нефтехимик» одержал третью победу подряд

В очередном матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:2, три шайбы у хозяев забросили защитники.

После двух домашних побед на старте чемпионата над «Куньлунем» (5:1) и «Йокеритом» (4:2) нижнекамцы сегодня продолжили победную серию.

Перед матчем все желающие могли посмотреть и сфотографироваться со старейшим хоккейным трофеем в мире — Кубком Стенли, который в родной город привез защитник клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев, ставший обладателем этого кубка в нынешнем году.

А вот сама игра началась для хозяев в миноре, дальний бросок Дениса Бодрова застал врасплох закрытого своим игроками финского вратаря нижнекамцев Франса Туохимаа, 0:1.

Но в середине периода другой финский голкипер, Харри Сятери из «Сибири» пропустил шайбу после отменного кистевого броска защитника «Нефтехимика» Максима Березина, это был его сотовый балл за результативность в КХЛ, 1:1. И все же гости снова вышли вперед, когда свой выход один на один реализовал обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса» Денис Голубев, 1:2.

Во втором периоде нижнекамцы приложили максимум усилий, чтобы отыграться. И добились своего. Еще один защитник «Нефтехимика» — Кирилл Воробьев, резко вырулил на чужой пятачок, бросил и сам же добил шайбу в сетку, 2:2. Задел игроков обороны хозяев продолжил чешский защитник Лукаш Клок, выведший наконец нижнекамцев вперед, 3:2. Точку в матче броском в пустые ворота за три секунды до конца поставил капитан «Нефтехимика» Марат Хайруллин. Три победы из трех в активе хозяев.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0). Шайбы забросили: Березин (12), Воробьев (35), Клок (38), Хайруллин (60) — Бодров (4), Голубев (13). Штраф: 6-8.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Березин-Кнот, Секстон-Гудачек-Шафигуллин; Сидоров-Клок, Хайруллин-Чивилев-Порядин; Воробьев-Глазков, Д.Попов-Хафизов-Бикмуллин; Пузанов-Якупов, Галимов-Е.Попов-Шутов.

После трех игр в активе нижнекамцев стало 6 очков. В следующем туре 11 сентября «Нефтехимик» встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».