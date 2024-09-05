Хоккейный матч в поддержку бренда «Сделано в России» прошел во Владивостоке

Фото: пресс-служба РЭЦ

Во Владивостоке состоялся хоккейный гала-матч «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (РЭЦ), фондом «Росконгресс» и Всероссийским обществом охраны природы. Прошедшая на льду «Фетисов Арены» под эгидой продвигаемого РЭЦ национального бренда «Сделано в России» игра объединила легендарных хоккеистов и ведущих представителей бизнеса и стала одним из ярких событий IX Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба центра.

Хоккейный матч продолжил серию уникальных мероприятий, которые Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) организует для продвижения отечественной продукции под брендом «Сделано в России». До этого в текущем году РЭЦ провел два фестиваля-ярмарки товаров «Сделано в России» в Китае, а также баскетбольный матч и регату под знаменем национального бренда. Цель подобных событий — предоставить бизнесу дополнительную возможность повысить узнаваемость своих товаров и решений как среди потенциальных деловых партнеров, так и среди конечных потребителей за рубежом. Уже более 150 компаний присоединились к акциям под эгидой бренда «Сделано в России».

«Матч „Сделано в России” символизирует, что Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды. Хоккей стал одним из самых узнаваемых символов нашей страны, воплощением нашего духа, высокого качества, силы и несокрушимого стремления к победе. Именно эти смыслы мы стремимся продвигать под брендом „Сделано в России”, чтобы за рубежом люди, которые видят продукцию под нашим брендом, понимали, что это товары, созданные с такой же тщательностью, с таким же профессионализмом, с какими наши хоккеисты играют на льду», — прокомментировала событие генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Впервые на один лед в поддержку национального бренда «Сделано в России» вышли команды, объединяющие звезд мирового спорта, представителей бизнеса и государственных структур из России и других стран. В числе игроков были такие известные хоккеисты, как Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Сергей Бобровский, Данис Зарипов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Сергей Мозякин и Сергей Коньков. Для гостей матча состоялась автограф-сессия со звездами хоккея.

Вместе с профессиональными спортсменами в состав команд вошли руководители таких компаний, как «Пивоваренная компания „Балтика”», FESCO, «Мантера-Групп», «Энергия ОМ», «Тихоокеанская инвестиционная группа», «ИК Регион», «Чистая страна», а также представители Министерства сельского хозяйства РФ, Совета Федерации, аппарата полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе, правительств регионов Дальнего Востока, Всероссийского общества охраны природы, «Деловой России» и других организаций.

Фото: пресс-служба РЭЦ

Со специальным номером «Беречь тебя» перед зрителями матча выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова — амбассадор «Сделано в России».

Перед гала-матчем зрители также смогли оценить товары отечественного производства: продукты питания, косметические средства и уникальные решения для экологии и устойчивого развития. Всего свою продукцию представили 19 компаний из 11 регионов страны.

Матч «Сделано в России» не только объединил более 6 тыс. любителей хоккея из числа российских и зарубежных гостей ВЭФ, но и еще раз продемонстрировал, что российский спорт и отечественная продукция уверенно занимают лидирующие позиции на международной арене, заявили в Российском экспортном центре.

Партнером матча выступила инженерная компания Tazmar Maritime, которая специализируется на гидрографических изысканиях морских и речных акваторий. Она реализует проект «Генеральная уборка» по подъему и утилизации затонувших судов на Дальнем Востоке.

Подробнее о программе продвижения «Сделано в России» можно узнать на сайте Российского экспортного центра.