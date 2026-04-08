Хоккейный Кубок «Кардәшлек» во Флориде выиграла канадская команда «Ак Барс»

Фото: Татарская община Тампы

7-й татарский турнир по хоккею на Кубок «Кардәшлек» завершился победой канадской команды «Ак Барс». Турнир прошел во Флориде на арене Ellenton Ice Complex в Тампе.

В этом году под флагом Татарстана на лед вышли представители татарских общин из Канады, Флориды, Калифорнии, Техаса, Южной Каролины и Огайо. Помимо татар, в турнире приняли участие американцы и русскоязычные иммигранты из стран бывшего СССР – в духе открытости и единства, которые отличают этот турнир с первого дня его проведения.

Команды «Ак Барс» (Канада) и «Яшел Барс» (США) провели три полноценных периода по 20 минут. С первых минут инициативу перехватил «Ак Барс», завершив первый период с разгромным счетом 9:1. Однако во втором и третьем периодах «Яшел Барс» значительно прибавил в игре и едва не сравнял счет, заставив соперника бороться до финальной сирены. Матч завершился со счетом 15:12 в пользу канадской команды.

Лучшими игроками турнира были признаны Есмухан Толепберген («Яшел Барс») – бывший игрок системы «Барыса» (КХЛ), Салих Салахутдинов («Ак Барс») – воспитанник юниорских лиг Словакии и Канады, к слову, выступавший в одном звене с отцом и родным братом.

Победа «Ак Барса» означает, что Кубок «Кардәшлек» отправляется в Канаду, а следующий – восьмой по счету – турнир пройдет в Монреале.

Организаторы матча из Татарской общины Тампы выражают благодарность всем участникам, болельщикам и семьям, приехавшим поддержать команды, а также всем, кто помог сделать этот турнир настоящим праздником татарской культуры, спорта и братства.

Кубок «Кардәшлек» – ежегодный хоккейный турнир и традиционная встреча татарских диаспор США и Канады, которая проводится с 2017 года.