Хоккейный клуб «Нефтехимик» снизил цены билетов и абонементов на новый сезон в КХЛ

Хоккейный клуб «Нефтехимик» начал продажу абонементов и билетов на новый сезон в КХЛ по доработанной билетной программе.

«В связи с увеличением с 20 августа квоты для посещения хоккейных матчей мы рады представить вам нашу новую, кардинально доработанную билетную программу, которая станет более доступной для вас. Кто уже успел приобрести абонемент, сообщаем, что вы можете до 26 августа в кассах «Нефтехим Арены» оформить возврат разницы стоимости согласно ценам новой билетной программы», – сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Согласно новому прайс-листу, стоимость билетов на домашние матчи «Нефтехимика» варируются до 100 до 300 рублей (при покупке до 26 августа) и от 100 до 600 рублей (при покупке в день матча).

Стоимость абонементов на сезон – от 3000 рублей до 8400 рублей при покупке до 26 августа и от 3000 рублей до 13,5 тыс. рублей в период после 26 августа.

Стоимость билетов на матчи регулярного чемпионата МХЛ составит 100 рублей.

Владельцы сезонного абонемента получат гарантированное место на 28 домашних матчей регулярного чемпионата КХЛ, а также на 32 игры регулярного чемпионата МХЛ, бронирование своего места и приоритетное право выкупа билетов на матчи серии игр плей-офф КХЛ, бронирование своего места для выкупа на следующий сезон КХЛ, а также парковочное место на охраняемой стоянке ЛД «Нефтехим Арена» (количество мест ограничено).

Напомним, что «Нефтехимик» стартует в новом сезоне КХЛ 2 сентября домашним матчем против «Куньлуня».