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На главную ТИ-Спорт 18 октября 2026 16:29

Хоккейный клуб «Нефтехимик» проиграл ЦСКА в Москве

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» проиграл ЦСКА в Москве
Фото: официальный портал хк "Нефтехимик"

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.

Счет в матче на первой минуте открыл Мамин (Костин, Рой). На 11-й минуте Точилкин (Петунин, Пастухов) сравнял счет. Однако во втором периоде Соркин (Полтапов, Коттон) вывел ЦСКА вперед, а Дроздов (Нестеров, Хэмилтон) увеличил преимущество хозяев. В начале третьего периода Гурьянов (Патрихаев, Хэмилтон) установил окончательный счет.

#ХК Нефтехимик #хк цска
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