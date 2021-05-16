Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с чешским защитником

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с с 25-летним чешским защитником Лукашем Клоком. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.



Длительность срока соглашения со спортсменом пока неизвестна. Что касается параметров спортсмена, то его рост составляет 189 см, а вес - 101 кг. Минувший сезон чешский защитник провел в «Лукко», с которым выиграл чемпионат Финляндии, набрав 21 (3+18) очко в 46 матчах.

Напомним, что ранее он уже играл в КХЛ. В сезоне-2018/19 он выступал за «Слован» и набрал 8 (1+7) очков в 54 матчах.



