news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
«Рубин» сыграл вничью с «Ротором», финишировал на 4-м месте в РПЛ и сыграет в еврокубке
«Рубин» сыграл вничью с «Ротором», финишировал на 4-м месте в РПЛ и сыграет в еврокубке
Минниханов и Чуйченко дали старт строительству «Квартала юстиции» в Казани
Минниханов и Чуйченко дали старт строительству «Квартала юстиции» в Казани
Ру Тат
news_header_bot_970_100
16 мая 2021  21:00
Cергей Гаврилов

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с чешским защитником

news_top_970_100

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с с 25-летним чешским защитником Лукашем Клоком. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.


Длительность срока соглашения со спортсменом пока неизвестна. Что касается параметров спортсмена, то его рост составляет 189 см, а вес - 101 кг. Минувший сезон чешский защитник провел в «Лукко», с которым выиграл чемпионат Финляндии, набрав 21 (3+18) очко в 46 матчах.

Напомним, что ранее он уже играл в КХЛ. В сезоне-2018/19 он выступал за «Слован» и набрал 8 (1+7) очков в 54 матчах.

 

 


 

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное