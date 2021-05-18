Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с американским форвардом

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с 34-летним нападающим Дэном Секстоном, который прошедшие три сезона выступал за «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Интересно, что ранее американский форвард уже играл за «Нефтехимик». С 2013 по 2018 годы Секстон провел 207 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 171 (54+117) очко, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Американскому нападающему принадлежат три лучших бомбардирских результата в истории «Нефтехимика» в КХЛ. Из них самый высокий был достигнут в сезоне-2016/2017, когда Секстон набрал 50 (13+37) очков в 51-м матче регулярного чемпионата.