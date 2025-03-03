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На главную ТИ-Спорт 3 марта 2025 16:08

Хоккейный клуб «Динамо» поддержал травмированного Константина Тюкавина

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Хоккейный клуб «Динамо» поддержал травмированного Константина Тюкавина
Фото: fcdm.ru

Хоккейный клуб «Динамо» Москва поддержал травмированного Константина Тюкавина, который получил повреждение передней крестообразной связки правого колена.

«Динамовцы, пришло время для того, чтобы объединиться в одну большую семью! У нападающего наших футбольных братьев и хорошего друга Константина Тюкавина после вчерашнего матча с «Ростовом» было диагностировано повреждение крестообразной связки колена. Давайте пожелаем Тюке здоровья и скорейшего возвращения на площадку! Ждём скорее твою улыбку», – говорится в сообщении.

На счету Тюкавина в этом сезоне РПЛ 19 матчей, в которых он отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

#хк динамо москва #кхл #хоккей
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