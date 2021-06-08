Хоккейный клуб «Ак Барс» обнародовал план своей подготовки к новому сезону

Казанский «Ак Барс» выйдет из отпуска уже на этой неделе. Предсезонные сборы хоккеисты проведут на своей клубной базе в Казани.

Игроки соберутся в Казани 10-11 июля. 12 и 13 июля команда пройдет медицинское обследование, а с 14 июля начнутся тренировки на льду и земле. Они продолжатся до 31 июля, после чего «Ак Барс» сыграет два контрльных матча. 2 и 3 августа в Нижнекамске подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют с местным «Нефтехимиком».

4 августа «Ак Барс» проведет ещеодин выездной поединок – в Альметьевске против «Нефтяника», после чего продолжит тренировочный процесс на клубной базе в Казани.

С 9 по 12 августа хоккеисты «Ак Барса» примут участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске. Соперниками по предсезонному турниру станут местный «Металлург», а также «Нефтехимик», «Сибирь» и «Амур».

Предсезонка команды продолжится тренировками в Казани и турниром TANECO Кубок чемпионов, который пройдет с 18 по 22 августа. В этом году в нем примут участие «Ак Барс», СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Игровая часть подготовки к сезону завершится в Казани 29 августа контрольным матчем с «Нефтехимиком». Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.