Хоккейный эксперт Кожевников заявил о сомнительных ветеранах из Америки в «Ак Барсе»

Двукратный олимпийский чемпион и хоккейный эксперт Александр Кожевников высказался относительно будущего казанского «Ак Барса». Эксперта обеспокоило появление сомнительных ветеранов из Северной Америки в казанской команде, сообщает Russia-Hockey.ru.

«Мы привыкли критиковать наш хоккей, но надо сказать, что достойные кандидаты в сборную есть. Гусев, Кузьменко, Бурдасов в СКА, Воронков, Галимов в „Ак Барсе“, Шипачев, Войнов в „Динамо“ — вчера все эти мастера были на виду», — подчеркнул хоккеист.

«Хотя беспокоит, что в Казани в последнее время пошел крен в сторону легионеров — и, например, талантливого Коваленко на льду не увидел. Какой смысл ставить в пандемийный сезон сомнительных ветеранов из Северной Америки — не знаю, будущее Казани так не построить», — заметил Кожевников.

Ранее стало известно, что КХЛ решила приостановить регулярный чемпионат из-за распространения коронавируса среди игроков.