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Ру Тат
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1 мая 2021  14:00
Сергей Гаврилов

Хоккейные агенты уверены, что Зарипов хочет играть только в «Ак Барсе»

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В ходе прямой линии с «Чемпионатом» ведущие российские хоккейные агенты Юрий Николаев и Александр Черных в частности пояснили ситуацию с капитаном казанского «Ак Барса» Данисом Зариповым.

Контракт 40-летнего Даниса Зарипова с «Ак Барсом» завершился вчера. Пока официально клуб ни простился с ветераном, ни продлил его контракт. Агенты уверены, что кроме Казани Данис более нигде играть не собирается.

«По Зарипову разговариваем, думаю, решим вопрос, в следующем году он будет играть. Сам он априори хочет играть в Казани», — сказал Александр Черных.

«Вопрос по Данису Зиннуровичу лежит в рамках понимания президента клуба. Казань для него в приоритете. Так же, как и Педан („Ак Барс“ сегодня с ним официально простился — прим. Т-и) и Бурмистров поставили нам задачу остаться там. Хотя у них есть предложения — у Педана штук семь, у Бурмистрова — четыре. Но в Казани коллектив, который всех устраивает, и удобная локация, им всем нравится», — отметил Юрий Николаев.

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