Хоккейное «Динамо-Ак Барс» вернулось к тренировкам на поле

На этой неделе уже в ранге 19-кратных чемпионов России по хоккею на траве хоккеисты «Динамо-Ак Барс» снова вышли на поле Центра хоккея на траве и продолжили тренировки.

«Мы будем заниматься здесь ежедневно до 15 октября. Затем команда уйдет в отпуск на месяц. Ряд наших игроков будет привлечен к учебно-тренировочным сборам, в рамках подготовки к квалификационным играм чемпионата мира. Официального вызова пока нет, поэтому я не могу назвать имена наших сборников. Но представительство динамовцев Казани в национальной команде будет, как всегда, весомое. Знаю, что 8 октября сборная России уже отправится на сборы в г. Алексин Тульской области», — рассказал клубной пресс-службе наставник динамовцев Араик Маргарян.

После возвращения сборников и проведенных отпусков хоккеисты соберутся вместе уже в ноябре. И снова будут тренироваться. По словам Араика Маргаряна, в январе-феврале следующего года команда после многолетнего перерыва намерена принять участие в чемпионате России по индорхоккею.