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Ру Тат
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22 сентября 2021  13:38
Cергей Гаврилов

Хоккейное «Динамо-Ак Барс» стало 19-кратным чемпионом России

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Завершился мужской чемпионат России по хоккею на траве. Чемпионом страны уже в 19-й раз стало казанское «Динамо-Ак Барс».

В последнем туре уже в ранге победителя чемпионата казанцы на своем поле уступили по буллитам со счетом 2:3 главному и единственному конкуренту — «Динамо» из подмосковной Электростали. В последней встрече казанцы разгромили азовскую «Тану» со счетом 8:1.

Таким образом, после 24 матчей чемпионата России, в котором у мужчин участвовали пять клубов, казанцы набрали 66 очков, тогда как электростальцы — 53. 

«Динамо-Ак Барс» является самым титулованным клубом республики и одним из самых успешных в России.

#чемпионат россии #хоккей на траве #хк динамо-казань
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