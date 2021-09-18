Хоккейное «Динамо-Ак Барс» отметило чемпионство двумя победами подряд

Казанский мужской клуб по хоккею на траве «Динамо-Ак Барс», ставший недосягаемым в чемпионате России, уже в ранге чемпиона одержал очередные две победы.

Еще перед этим туром казанцы практически обеспечили себе первое место в чемпионате страны, где участвуют пять команд. Вечный конкурент «Динамо» (Электросталь) ни практически, ни теоретически уже никак не мог догнать их. Поэтому домашние матчи с московским «ЦОП Москомспорта» и «Динамо-Строителем» (Екатеринбург) казанцы провели раскованно и на одном дыхании, победив москвичей со счетом 6:1, затем уральцев — 5:2.

После 22 матчей в активе казанцев, ставших 19-кратными чемпионами России, стало 62 очка, у «Динамо» (Электростали) — 48 очков. Последние матчи чемпионата России «Динамо-Ак Барс» проведет дома 20 сентября с электростальцами, а 21 сентября — с «Таной» (Азов).