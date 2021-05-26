Хоккейная команда Казани для слабослышащих спортсменов нацелена попасть на чемпионат мира

Первая в Татарстане любительская хоккейная команда «Пересвет», в которой играют слабослышащие спортсмены, была образована в прошлом году. В 2022 команда намерена попасть на чемпионат мира по хоккею среди спортсменов-инвалидов по слуху. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель команды Сергей Петров.

«Сейчас в команде 15 полевых игроков, два вратаря, два тренера и один сурдопереводчик. Для участия в чемпионате в команде должно быть 22 человека. Постепенно наш штат пополняется. Мы были нацелены попасть на чемпионат в этом году, но, к сожалению, не хватило финансирования. За этот год мы планируем усилить тренировочный процесс и попробовать свои силы на соревновании в следующий раз», - рассказал Петров.

Развитию проекта способствовал взятый грант организацией на конкурсе грантов «Энергия добра «Татнефти». Его средства будут использованы на привлечение опытных специалистов: тренера и сурдопереводчика. В результате будет организована подготовка хоккейной команды из 25 инвалидов по слуху и проведены три инклюзивных товарищеских матча с участием 45 слышащих спортсменов.

Петров рассказал, что организацией ставятся и куда более амбициозные цели.

«Эта команда – подготовительный этап для появления в нашей республике первой хоккейной школы для глухих. Мы видим, что в ней есть потребность, так как многие родители приходят к нам, и спрашивают, есть ли возможность заниматься таким деткам от 5-6 лет», - признался Сергей Петров.

Социальный проект «Хоккей для глухих» направлен на популяризацию здорового образа жизни, реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья, их социализацию и вовлечение в спортивную жизнь города и республики.