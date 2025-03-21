Хоккейная дипломатия: будет ли матч КХЛ против НХЛ и может ли Казань организовать встречу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможный вариант проведения матча между НХЛ и КХЛ. Как мероприятие может быть организовано, в каком формате воплотится в реальность и может ли Казань принять матч подобного масштаба – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Владимир Путин и Дональд Трамп недавно обсудили возможность проведения матча между КХЛ и НХЛ

Коллаж; фото kremlin.ru

Хоккейная дипломатия

Говорить об оттепели в отношениях США и России пока преждевременно, однако предпосылки для ее начала есть. Днями ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели содержательный диалог, в ходе которого затронули идею проведения матча между КХЛ и НХЛ. Учитывая, насколько оба политика симпатизируют хоккею, допустить реализацию такого мероприятия вполне возможно.

Президент КХЛ Алексей Морозов, бывший капитан и легенда «Ак Барса», оперативно отреагировал на подобную затею. По словам руководителя, если от Президента России поступит распоряжение о проведении матча, лига сделает от себя все необходимое для его организации.

«Мы всегда были приверженцами мира, открыты к спортивному диалогу между лигами и к конструктивным взаимоотношениям. В соответствии с поручением нашего Президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия», – отметил Морозов.

Алексей Морозов: «В соответствии с поручением нашего Президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Со стороны НХЛ в отношении данного вопроса возник небольшой скепсис. Однако вице-комиссионер лиги Билл Дэйли не стал категорично заявлять о невозможности проведения матча между НХЛ и КХЛ. С его слов, спорт может иметь неимоверное влияние на сближение наций и стереть между ними всякие противоборствующие границы.

«Мы видели это много раз в хоккее. Пока с нами не связывались по этому поводу, и у нас нет никаких текущих планов по организации или участию в подобных играх, упомянутых в обсуждении», – подчеркнул Дэйли.

Матч между КХЛ и НХЛ не назовешь иначе, чем хоккейной дипломатией. В период непростых отношений между США и Россией мероприятие такого рода может послужить отправной точкой в разрешении конфликтов и сближении двух ведущих держав.

Вице-комиссионер лиги Билл Дэйли не стал категорично заявлять о невозможности проведения матча между НХЛ и КХЛ Скриншот видео с сайта nhl.com

Если матч между КХЛ и НХЛ состоится, то в какой период времени и в какой форме?

Главный вопрос, который всплывает на поверхность, когда речь заходит об организации столь грандиозного события, – как, когда и в какой форме представить матч между НХЛ и КХЛ. Очевидно, если проводить встречу, то с присутствием лучших хоккеистов мира. Иначе у зрителей не возникнет вау-эффекта, а сам масштаб шоу-матча рискует разочаровать, глядя на неоднозначные составы команд.

Первая идея, приходящая на ум, – создать нечто подобное, что было в 70-80-е годы ХХ века. Тогда, если помните, между сборной СССР и Канадой проводились суперсерии, в которых были представлены элитные хоккеисты двух континентов. Матчи игрались как на территории Советского Союза, так и в Северной Америке. Сами серии могли включать вплоть до 8 матчей.

Данис Зарипов подметил, что самым разумным решением в ходе организации такого матча будет ориентир на чемпионат мира по хоккею Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Широта и размах подобных противостояний поражает ум и воображение, но в наши дни важно понять, как провести в комфортных и удобных для спортсменов условиях хотя бы одну встречу. В разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов подметил, что самым разумным решением в ходе организации такого матча будет ориентир на чемпионат мира по хоккею, который ежегодно устраивается в мае. На него съезжаются энхаэловцы, вылетевшие с ранних стадий плей-офф Кубка Стэнли. То же самое применимо сейчас и к КХЛ, которая увеличила продолжительность плей-офф Кубка Гагарина на месяц, до конца мая.

Таким образом, если даже матч между КХЛ и НХЛ пропустят некоторые игроки, то это будут представители максимум четырех команд от каждой лиги. Другое дело – кто захочет проводить мероприятие мирового уровня, если на нем не будет присутствовать, к примеру, Александр Овечкин или Коннор Макдэвид. Если уж замахиваться на организацию звездного матча, то со всей широтой и размахом. Полумеры в данном случае вряд ли устроят что НХЛ, что КХЛ. Коммерциализацию мероприятия ведь тоже никто не отменял.

Вопрос – кто захочет проводить мероприятие мирового уровня, если на нем не будет присутствовать, к примеру, Александр Овечкин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Допустимый и логичный вариант – провести встречу летом, во время тренировочных лагерей. Свежий пример –июльский матч 2024 года с участием российских звезд КХЛ и НХЛ, организатором которого оказался защитник «Юты» и воспитанник нижнекамского хоккея Михаил Сергачев. Со стороны североамериканской лиги в Москве сыграли в той встрече Овечкин, Малкин, Бобровский, Панарин, Бучневич, Орлов, Любушкин – чем не дрим-тим. От КХЛ на этот матч отправились Яшкин, Шипачев, Порядин, Голдобин, Миронов, Никишин, Яковлев и другие звезды отечественной лиги.

Мероприятие прошло на высочайшем уровне, правда, накал игры был, по большому счету, никаким. Оно и понятно: кто захочет получать травму в преддверии сезона? Поэтому в игре было минимум силовой борьбы и отсутствовали сильные броски по воротам.

Если матч КХЛ и НХЛ состоится, то поклонники хоккея наверняка захотят спортивного куража, драйва. Тут и возникает дилемма, кто из североамериканцев согласится в межсезонье приехать в Россию, чтобы сыграть в товарищеской встрече с полной отдачей. Для игроков КХЛ сразиться с Бедардом, Маккинноном, Мэттьюсом, Барковым, Драйзайтлем, Макаром, Ахо и Пастрняком будет, бесспорно, интересно. Действительно, когда им еще представится такая возможность? А вот будет ли подобной ответная реакция со стороны энхаэловцев – момент сомнительный.

Такой матч, безусловно, сможет принять Санкт-Петербург с грандиозной «СКА Ареной» Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости

Какой город России готов принять матч между КХЛ и НХЛ?

По итогу самый простой и прагматичный вариант – организовать баталии между конкретными командами КХЛ и НХЛ. Благо в истории хоккея подобные матчи проводились, и не раз. Можно вспомнить, например, игру «Металлурга» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году. СКА в 2010 году в Ледовом сражался против «Каролины». С точки зрения логистики провести матчи между отдельными командами намного легче, нежели везти куда-то целые сборные лиг.

Если порассуждать, какие города в России способны принять матч между КХЛ и НХЛ, то реальных вариантов будет буквально несколько. Это Санкт-Петербург с красавицей «СКА Ареной» – к слову, самым большим стадионом в Европе. И это, конечно, Москва с той же «ВТБ Ареной», например.

В провинции руководство КХЛ вряд ли станет организовывать первый за последние 15 лет матч КХЛ и НХЛ. Хотя та же Казань спокойно смогла бы осилить эту ношу с ее богатейшим опытом проведения международных соревнований. Вывеска «Ак Барс» – «Миннесота» стала бы аналогом западного «Зеленого дерби» и смотрелась бы очень самобытно.

В Казани нет современного ледового дворца вместимостью хотя бы на 10 тысяч зрителей Фото: © «Татар-информ»

Проблема Татарстана заключается в том, что на территории региона нет современного ледового дворца вместимостью хотя бы на 10 тысяч зрителей. «Татнефть-Арена» – стадион многофункциональный и начиненный всеми необходимыми удобствами для игроков и болельщиков. Но на фоне тех же новых арен в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Омске или Екатеринбурге он, естественно, проигрывает.

Впрочем, как сообщила вчера депутат Госдумы Светлана Журова, Татарстан может запросто побороться за право проведения матча между КХЛ и НХЛ.

«Многие города России, в том числе и Татарстан, захотят провести у себя матч. Соперниками РТ в борьбе за право устроить такое масштабное событие будут Москва и Санкт-Петербург. Федерация хоккея России примет правильное решение», – подытожила Журова.