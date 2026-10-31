Хоккейная блокада все: почему CAS не поверила в «безопасность» и вернула Россию

Почти 5 лет российский хоккей держали за бортом под предлогом безопасности. CAS не поверил в мотивацию о «безопасности» и обязал допустить сборные России к соревнованиям. Федерация уже заговорила о проблемах с календарем и логистикой, но решение суда придется исполнять. ТИ-Спорт разбирается, сможет ли IIHF снова затянуть игру.





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Скрепя зубами: IIHF допустит Россию спустя почти пять лет

Как долго мы ждали этот заголовок во всех СМИ, а теперь с особым удовольствием и вкусом выписываем это сами: Российские сборные возвращаются на мировую арену! Причем не благодаря внезапному приступу гостеприимства у IIHF, а потому, что международную федерацию к этому обязал спортивный суд.

Накануне Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России. По сути, CAS отменил все пять резолюций Совета IIHF, препятствовавших участию российских команд, и обязал федерацию обеспечить их допуск к соревнованиям сезона-2026/27. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Для понимания масштаба победы нужно вспомнить, как долго IIHF, что называется, «мурыжила» российский хоккей и играла в одни ворота. С февраля 2022 года российские сборные оставались вне международных турниров. Каждый новый сезон появлялись намеки на возвращение, но федерация раз за разом находила причины оставить все как есть. Главным козырем была пресловутая безопасность, которую необходимо обеспечить российским спортсменам. Однако эта мотивация всегда выглядела как предлог, а не причина, ведь в других видах спорта россияне участвовали даже в 2022 году (теннисисты, бойцы MMA и другие), а позже были восстановлены россияне и в других видах спорта, в том числе и командных видах спорта – те же гандболисты и ватерполисты вполне себе участвуют, и никаких инцидентов не возникало. Теперь к ним присоединились и волейболисты, которые вскоре выступят в Лиге наций, а женская сборная сыграет на чемпионате мира в США.

Вообще, упорству в деле не включения россиян IIHF можно только позавидовать. Все эти годы они систематически отметали любые доводы и даже юридические решения, дабы не допустить российских хоккеистов на лед за пределами России. Так, в мае 2026 года дисциплинарный совет самой IIHF уже отменял предыдущее решение об отстранении, посчитав аргументацию недостаточной. Однако это не означало автоматического возвращения: Совет федерации получил возможность рассмотреть вопрос отдельно по каждому турниру. В июле он снова оставил Россию за бортом, и вот уже тогда то ФХР отправилась в CAS. Теперь уже отмахнуться очередным заседанием у IIHF не выйдет. Причем речь не о символическом допуске одной команды на один турнир. Постановление касается всех пяти мировых первенств сезона-2026/27: мужского и женского чемпионатов мира, молодёжного чемпионата, а также юниорских турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

Первым на очереди стоит молодежный чемпионат мира. Тот самый турнир, который любители хоккея так любили «поглощать» под новогоднюю Оливьешечку. Он стартует 26 декабря в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. То есть, теоретически уже через несколько недель российские хоккеисты могут вернуться на турнир, который последние годы проходил без одной из сильнейших хоккейных школ планеты.

И здесь важна одна оговорка: решение CAS не означает, что все организационные детали уже согласованы и российская команда автоматически вписана в готовую турнирную сетку. Но юридическая обязанность IIHF обеспечить участие сборных уже есть. Теперь федерации придется искать способ исполнить постановление.

Безопасность не спасла IIHF. Почему главный аргумент против России рассыпался в суде

Реакция международной федерации на решение CAS получилась почти образцовой для проигравшей стороны, которая не собирается признавать поражение эмоционально. В IIHF заявили о разочаровании, подчеркнули несогласие с немедленным допуском России и вновь напомнили о необходимости обеспечивать безопасность всех участников и честность соревнований.

«Международная федерация хоккея выражает разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS), разрешившего России немедленно принимать участие во всех чемпионатах IIHF. IIHF не согласна с этим аспектом решения и утверждает, что её меры были необходимы для обеспечения безопасности всех участников и сохранения честности соревнований.

Хотя IIHF уважает авторитет CAS и будет действовать в соответствии с его решением, этот результат не устраняет опасения, которые легли в основу его оценок», - с недовольством прокомментировали решение CAS в Международной федерации хоккея.

Иными словами, суд уже сказал свое слово, но федерация продолжает стоять на прежнем. Только теперь ее позиция выглядит заметно менее убедительной.

Вот только проблема IIHF в том, что CAS не удовлетворился общими формулировками. Арбитраж признал, что доводы о безопасности и других рисках не были подкреплены достаточными доказательствами. При этом правила самой федерации предполагают, что ограничение участия спортсменов по национальному признаку должно опираться на обоснованные опасения за безопасность.

Неприятная, конечно, для IIHF история. Сначала ее собственный дисциплинарный совет усомнился в достаточности аргументов, после чего Совет IIHF снова оставил Россию вне турниров, а теперь CAS отменил эти решения.

Возникает вопрос: почему именно хоккей так долго держался за аргумент о безопасности, когда, как мы уже указывали, в других видах спорта российские спортсмены постепенно возвращались? Если другие федерации смогли найти механизм, почему хоккейная организация годами продолжала говорить о невозможности допуска? Теперь всем стало: представленных федерацией обоснований оказалось недостаточно даже для спортивного арбитража.

Молодёжный ЧМ уже через два месяца. IIHF ищет выход из календарной ловушки

Победа в суде — это одно. Попасть после нее в турнирную сетку — совсем другое дело. И именно здесь у российской стороны может начаться следующий раунд противостояния с международной федерацией.

Молодёжный чемпионат мира в Канаде стартует уже 26 декабря. Расписание уже опубликовано, десять сборных распределены по двум группам, а билеты и организационные вопросы давно находятся в работе. России в первоначальном составе участников нет. Теперь все это придется пересматривать.

IIHF уже дала понять, что не собирается делать вид, будто ничего не произошло. В своем заявлении федерация перечислила целый список сложностей: переговоры с национальными ассоциациями, оргкомитетами и принимающими сторонами, изменение формата соревнований, расписания, логистики, условий проживания и мер безопасности. Отдельно подчеркнула, что практические последствия решения CAS невозможно реализовать мгновенно.

Здесь есть резонный вопрос: а кто должен был думать обо всем этом раньше? IIHF сама принимала решения об отстранении российских сборных, сама утверждала календарь без них, сама распределяла места. Теперь суд обязал федерацию изменить курс — и вдруг выяснилось, что все уже расписано, забронировано и согласовано.

Разумеется, перестроить международный турнир за несколько недель непросто. Но организационные трудности не отменяют решения CAS. Вопрос не в том, удобно ли федерации возвращать Россию, а в том, как она выполнит возложенную на нее обязанность.

Один из вариантов — пересмотреть число участников и формат соревнований. Другой — менять состав групп и календарь, учитывая возвращение российской команды. Ранее в ФХР говорили, что при допуске России может возникнуть вопрос о месте сборной, получившей путевку не по спортивному принципу после отстранения россиян. Но окончательного решения по этой ситуации пока нет. И было бы неправильно заранее объявлять, кто именно уступит место.

Фото: ru.wikipedia.org / Fanny Schertzer

Еще более нервный сюжет ждет нас весной. Мужской чемпионат мира 2027 года пройдет в Германии, где уже звучали заявления против участия российской сборной. Немецкая сторона указывала на политические и связанные с безопасностью последствия, особенно с учетом того, что на турнире должна сыграть и Украина. Глава Федерации хоккея Германии уже заявила следующее: «Решение CAS меняет ситуацию вокруг ЧМ-2027. Участие России влечет последствия в сфере безопасности».

Это означает, что после юридической победы России может начаться новая борьба — уже вокруг виз, допуска делегаций и позиции принимающей страны. CAS обязал IIHF обеспечить участие российских команд, но это не отменяет необходимости решать практические вопросы въезда и проведения соревнований.

И вот здесь для нового руководства IIHF наступает серьезная проверка. Федерация может сколько угодно выражать разочарование, но теперь ее задача — не искать новые причины для недовольства, а организовать турниры в соответствии с решением суда.

Впрочем, списывать все на календарь тоже не стоит. Если IIHF действительно хочет исполнить постановление, у нее есть конкретная задача и ограниченное время. Молодёжный чемпионат мира станет первым экзаменом. И провалить его будет гораздо сложнее, чем написать очередное заявление о сохраняющихся опасениях.

Россия возвращается не благодаря внезапному потеплению в отношениях с международной федерацией. Она возвращается потому, что CAS обязал IIHF допустить ее сборные. И если в декабре российская молодёжка действительно выйдет на лед в Канаде, это будет не просто возвращение одной команды. Это станет символом того, что даже самая упрямая спортивная бюрократия не может бесконечно играть против правил.