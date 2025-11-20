«Ходить и бегать снова»: ветеран СВО из Заинска получил спортивный протез

Ветеран СВО Ильсур Шайдуллин из села Сармашбаш Заинского района сегодня снова делает шаги навстречу активной жизни благодаря поддержке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества». Социальный координатор помог ветерану получить современный спортивный протез, созданный специально для занятий спортом и динамичного передвижения.

Ильсур был мобилизован осенью 2022 года и с ноября 2023-го служил в составе штурмовой группы на Авдеевском направлении. Во время переправы через реку он получил обморожение ног. Несмотря на травму, холод и мокрую одежду, он еще восемь суток продолжал выполнять боевую задачу. Все это время Ильсур с обмороженными ногами выносил с поля боя раненых товарищей.

Серьезные обморожения привели к ампутации – единственному способу спасти жизнь. После реабилитации Ильсур не сломался: вернулся домой, купил трактор и стал вести активную деревенскую жизнь.

Социальные координаторы фонда отмечают, что с Ильсуром у них сложилось теплое и постоянное взаимодействие. Наталья Зиннурова, координатор татарстанского филиала, рассказывает: «Мы сопровождаем Ильсура Ирнисовича с первых дней. Фонд предоставил ему путевку на реабилитацию в тюменский центр «Тараскуль», помог пройти обучение вождению автомобиля с ручным управлением. Этим летом он получил автомобиль, а теперь – спортивные протезы».

Сам ветеран оценивает нововведение так: «Ходить в них намного удобнее, я чувствую поверхность под ногами. Это большая свобода, возможность снова заниматься спортом и бегать», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.